Зеленски подписа укази, с които санкционира работещи за руската военна пропаганда

Украинският президент Володимир Зеленски подписа укази за налагането на санкции на хора, работещи за руската военна промишленост и пропаганда, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Зеленски в "Телеграм".

"Подписах също така и нови укази за санкциите на Украйна, насочени срещу хора, работещи за руската военна промишленост и пропаганда. И ще продължим да блокираме всяка схема, използвана за заобикаляне на санкциите", написа Зеленски. Той обаче не уточни кои точно са лицата, срещу които са насочени новите ограничения.

Днес по време на брифинг Зеленски заяви също така, че скоро Украйна ще съгласува действията си с 19-ия пакет от санкции на Европейския съюз. "Следващият месец ще завършим синхронизацията (на санкционните пакети с нашите партньори), изпълнявайки всичките си планове и ангажименти", заяви украинският президент, цитиран от БТА.

След среща, на която присъстваха комисарят по санкциите Владислав Власюк, шефът на Службата за сигурност на Украйна Васил Малюк и шефът на Службата за външно разузнаване на Украйна Олег Ивашченко, Зеленски нареди на служителите да засилят сътрудничеството с международните партньори, за да синхронизират текущите санкции.

"Кумулативният ефект на санкциите има най-голямо въздействие, поради което е от решаващо значение партньорите да приемат марки, които вече са приложени от техните съседи в рамките на собствената им юрисдикция. Това изисква значителни усилия в рамките на Г-7 (Групата на седемте най-развити демокрации), както и в цяла Европа - за да се гарантира, че санкциите на ЕС са подкрепени от Швейцария, Норвегия, Великобритания и други страни извън ЕС - а също и тясно сътрудничество с Япония, Канада и САЩ", каза Зеленски.