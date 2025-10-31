Украинският военен флот: Поразихме електроцентрала в Орловска област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският военен флот обяви днес, че е поразил топлоцентрала в руската Орловска област и електрическата подстанция в Новобрянск, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

При атаката са използвани крилати ракети "Нептун".

"И двата обекта доставяха електричество на военни предприятия в региона, така че тяхното унищожение е сериозен удар по логистиката (на руснаците)", се казва в изявлението, публикувано в "Телеграм".

Обикновено Украйна използва дронове за удари по цели дълбоко във вътрешността на Русия, но Киев се стреми да натрупа и ракетен капацитет, като разчита на произвеждани в Украйна оръжия като ракетите "Нептун", отбелязва Ройтерс.