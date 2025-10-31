Посланиците на ЕС в Сърбия призоваха за ненасилие на протеста в Нови Сад

Посланиците на страните членки на ЕС в Сърбия, между които и България, се обърнаха с призив за ненасилие на утрешния протест в Нови Сад по повод годишнината от трагедията на жп гарата, където на 1 ноември 2024 г. загинаха 16 души.

Това съобщиха за БТА от българското посолство в Белград.

В позицията посланиците на ЕС се присъединят към мисията на ЕС в Белград и призовават за зачитане на основните права и ценности, включително свободата на мирни събрания и свободата на медиите като ключови ценности на ЕС, които всички трябва да защитават и подкрепят.

„Делегацията на Европейския съюз в Сърбия отправя съвместно изявление с посолствата на следните държави-членки на ЕС: Белгия, България, Чехия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия и Швеция. Призоваваме всички да действат умерено, да намалят напрежението и да избягват насилието", казват дипломатите на ЕС.

От съвместната позиция става ясно, че Европейският съюз продължава да следи отблизо актуалната политическа ситуация в Сърбия.

"Като страна, която скоро ще отбележи една година от трагичното падане на козирката на жп гарата в Нови Сад на 1 ноември миналата година, искаме още веднъж да изразим най-дълбоките си съболезнования и искрена солидарност с близките и любимите на 16-те души, които загубиха живота си. Тази трагедия ни разтърси всички и остави дълбока рана в сърцата на много хора в Сърбия и извън нея. По повод тази тъжна годишнина призоваваме всички да почетат достойно и мирно жертвите", се казва в съвместната позиция на дипломатите от ЕС.

Унгарската мисия не се е присъединила към общата позиция.