Остават в ареста тримата задържани за експлозията в блок в Букурещ

Съд в Букурещ разпореди оставането в предварителния арест за 30 дни на тримата заподозрени, които бяха задържани преди два дни във връзка с експлозията в жилищен блок в букурещкия квартал Рахова, която отне живота на трима души и рани най-малко 15 други, предаде Аджерпрес.

Мярката е наложена на един служител на газоразпределителното дружество Дистригаз (Distrigaz) и на двама служители на частната фирма Amproperty Construct, която е оторизирана от националния енергиен регулатор да изгражда газови инсталации.

Тримата мъже бяха задържани в сряда вечерта от прокурорите по обвинения в причиняване на разрушения поради небрежност, а магистратите отложиха с един ден произнасянето по мярката им за неотклонение.

Според прокуратурата към Апелативния съд в Букурещ вината на Дистригаз се състои в това, че не е изпратила в блока екип за намеса, след като жителите са се оплакали от мирис на газ, както и че не е поддържала в безопасни условия газоразпределителната система. Обвиненията към служителите на Amproperty Construct са свързани с това, че не са изпълнили задълженията си да уведомят незабавно дистрибутора, да локализират аварията и да не напускат зоната до пълното отстраняване на газа от сградата и до пристигането на екип на компанията дистрибутор.

В рамките на разследването в сряда бяха извършени обиски на осем обекта - в седалищата на Дистригаз и Amproperty Construct и в жилищата на шест физически лица, по време на които бяха иззети редица документи и устройства за съхранение на информация, напомня агенцията.

Взривът стана сутринта на 17 октомври в осеметажна сграда в квартал Рахова в Сектор 5, в която има 108 апартамента. Ръководителят на Департамента за извънредни ситуации Раед Арафат предупреди тогава, че блокът е застрашен от рухване, а премиерът Илие Боложан посочи, че сградата най-вероятно няма да може да бъде възстановена и ще трябва да бъде разрушена.