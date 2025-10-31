Господин Уиндзор: Андрю остана без титли, но все още е 8-и поред наследник на короната (Обзор)

Дъщерите му продължават да са принцеси

Без титли и изгонен от луксозното си имение, близо до двореца “Уиндзор”, принц Андрю остава 8-и поред наследник на короната. Британският премиер Кийр Стармър отказа да премахне скандалния брат на крал Чарлз III от линията за наследяване на трона, въпреки че монархът късно в четвъртък вечер го лиши от всичките му благородни титли.

Така Андрю все още е претендент за короните на Великобритания, Австралия, Нова Зеландия, Канада, Ямайка и още 9 други държави.

За да стане отстраняването му възможно, е нужна санкция както на британския Парламент, така и на останалите страни, над които династията Уиндзор царува.

“Напълно подкрепяме решението, взето от двореца. Няма планове за промени в линията за наследяване на трона. Правителството е решено да използва парламентарното време, за да подобри живота на работещите хора”, заявиха от Даунинг Стрийт 10.

Причината за историческото сътресение хилядолетната британска монархия

е разрасналият се скандал за участието на Андрю в педофилската мрежа на покойния вече американски финансист Джефри Епстийн.

От години се знае за близкото приятелство на кралския брат с осъдения за сексуално насилие над деца бизнесмен. Въпреки това през последните месеци се появиха нови доказателства по темата, които запалиха голямо обществено недоволство срещу Бъкингамския дворец.

Ситуацията се усложни допълнително и от публикуването на автобиографията на Вирджиния Джуфре. Тя е най-известната жертва на издевателствата на Епстийн. Твърди, че когато е била 17-годишна, е била изнасилвана поне три пъти от Андрю. Заради случилото се жената се самоуби по-рано тази година. В книгата си разкрива допълнителни детайли за тежестта на сексуалните престъпления на кралския брат и Епстийн.

Скандализираната британска общественост настояваше за мерки срещу Андрю, особено след като в началото на октомври излязоха наяве имейли от 2011 г., в които той казва на педофила: “В това сме аз и ти заедно и ще го преодолеем. Иначе нека поддържаме връзка и

пак ще си поиграем скоро”

Съобщението е пратено до Епстийн един ден след като на 28 февруари 2011 г. британските медии публикуват снимка на Андрю, в която прегръща през кръста 17-годишната Джуфре. Кадърът е направен през 2003 г. в дома на осъдената за сексуален трафик на деца Гилейн Максуел - любовницата на Епстийн.

Имейлът е ключов, защото противоречи на твърдението на Андрю в интервю за Би Би Си от 2019 г., че е прекъснал контактите си с Епстийн още през 2010 г.

Така, излъгани от кралския брат, поданиците на британската корона все по-силно настояваха за тежки решения от Чарлз III. Дори в Парламента се чуха възгласи за отнемане на титлите на Андрю.

В четвъртък вечерта Бъкингамският дворец реагира на общественото напрежение и обяви, че Андрю ще бъде лишен от благородническите си привилегии.

“Тези санкции се считат за необходими въпреки факта, че той продължава да отрича обвиненията срещу него. Техни Величества желаят да изяснят, че техните мисли и най-дълбоко съчувствия са били и ще останат с жертвите и оцелелите от всякакви форми на насилие”, се казва в кралското изявление.

Само за миг Андрю загуби титлите принц, херцог на Йорк, граф на Ивърнес, барон Килилеа, рицар на Ордена на Жартиерата и рицар на Викторианския орден. Съгласно решението на короната той отсега нататък ще бъде известен като обикновения гражданин “господин Маунтбатън-Уиндзор”.

Кралската кореспондентка на Би Би Си Джени Бонд заяви, че според нея престолонаследникът принц

Уилям е

принудил краля да отнеме титлите на чичо му.

“Мисля, че тази граница трябваше да бъде поставена и Уилям вероятно е настоявал кралят да го направи”, заяви тя.

Освен това низвергнатият благородник беше изгонен и от изключително луксозната тридесетстайна резиденция Royal Lodge, която се поддържаше от държавния бюджет. Сега не е ясно какво ще бъде неговото бъдеще. Източници до короната твърдят, че ще бъде преместен в по-малко имение. Освен това ще получава малко финансиране, но то ще е лично от брат му.

Що се отнася до двете му дъщери - 37-годишната Беатрис и 35-годишната Юджийн, те запазват титлите си на принцеси и по никакъв начин не са засегнати от скандалите на баща им.

Скай Робъртс, братът на покойната Вирджиния Джуфре, поздрави Чарлз III за действията му срещу Андрю.

“Мисля, че кралят върши страхотна работа като световен лидер, създавайки прецедент, но трябва да направим още една крачка напред: Андрю трябва да бъде пратен зад решетките”, категоричен беше той.