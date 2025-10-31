ФБР с арести в Мичиган по подозрение в подготовка на нападение през уикенда на Хелоуин

Няколко души, подготвяли предполагаемо нападение през уикенда на Хелоуин, бяха задържани днес в щата Мичиган, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на публикация в социалните мрежи на директора на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател.

Пател заяви, че по-късно ще бъдат съобщени подробности. Изглежда обаче, че действията на правоохранителните органи са били насочени към района на Детройт.

Автомобили на ФБР и щатската полиция бяха забелязани в квартал близо до гимназия "Фордсън" в Диърборн, предградие на Детройт. Хора, носещи тениски на ФБР, влизаха и излизаха от къща в града, като очевидно правеха оглед за събиране на улики.

Полицията в Диърборн заяви в публикация в социалните мрежи, че знае, че ФБР е предприело операция в града, и увери населението, че няма опасност.

При друг случай през май ФБР съобщи, че е арестувало мъж, който в продължение на месеци е планирал извършването на атака срещу обект на американската армия в предградията на Детройт от името на джихадистката групировка "Ислямска държава". Мъжът, на име Амар Саид, не знаел, че съучастниците му в предполагаемия заговор са били тайни агенти на ФБР.

Саид остава в ареста и се очаква да бъде признат за виновен за подпомагане на терористична организация, отбелязва АП.