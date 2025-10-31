ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев ще посети Египет за откриването на Големия египетски музей

1392
Президентът Румен Радев. Снимка: Архив

Държавният глава Румен Радев ще присъства на официалното откриване на Големия египетски музей в Гиза по покана на президента на Египет Абдел Фатах ас-Сиси. Това съобщиха от прессекретариата на президентството. Очаква се като израз на културната дипломация на Египет събитието да събере държавни глави, монарси и правителствени ръководители от цял свят.

Домакин на откриването, което е най-голямото културно събитие в Египет от век насам, ще бъде президентът на Египет Абдел Фатах ас-Сиси, който заедно със съпругата си Интисар Амер ще посрещнат официалните гости. За церемонията, която ще се състои вечерта на 1 ноември, държавният глава Румен Радев ще бъде придружаван от съпругата си Десислава Радева.

Идеята за създаването на музея се заражда още през 90-те години на миналия век, като той е изграден като най-големия музей в света, посветен на една-единствена цивилизация. В него ще се съхраняват десетки хиляди експонати, включително хиляди артефакти от гробницата на Тутанкамон, които за първи път ще бъдат показани на едно място.

Президентът Румен Радев. Снимка: Архив

