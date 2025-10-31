ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Молдова назначи проевропейския Мунтяну за премиер

ЕК: Забраните за внос на хранителни продукти от Украйна са необосновани

Европейската комисия СНИМКА: Pixabay

Европейската комисия заяви днес, че забраните за износ на украински хранителни продукти, наложени от Унгария, Полша и Словакия, вече са необосновани след влизането в сила на актуализираното споразумение на свободна търговия между ЕС и Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Еврокомисията планира да работи с трите страни "с цел да ги подтикне да отменят тези забрани" и преди да бъдат предприети по-нататъшни действия, каза говорител на ЕК. Актуализираното споразумение за свободна търговия влезе в сила вчера. 

    

    

