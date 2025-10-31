ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Молдова назначи проевропейския Мунтяну за премиер

Изстреляха китайската космическа мисия „Шънчжоу-21“ (Снимки)

1128
Изстреляха китайската космическа мисия „Шънчжоу-21“ Снимка: Екс/ @cgtnafrica

Китайската космическа мисия „Шънчжоу-21" и екипажът ѝ, в който участва и най-младият тайконавт в историята, излетяха днес с ракетата-носител „Чанчжън-2F" („Лонг Марч") от космическия център „Цзюцюан" в северозападен Китай, съобщи Ройтерс, цитирайки китайската държавна агенция Синхуа.

Това е седемнадесетата мисия до постоянно обитаваната китайска космическа станция „Тянгун" след завършването ѝ през 2022 г. На борда на „Шънчжоу-21" се намират трима астронавти, които ще прекарат шест месеца в космоса. През последните години все по-често ветераните тайконавти биват заменяни от ново поколение млади специалисти.

За първи път в китайска космическа мисия участват 39-годишният Чжан Хунчжан и 32-годишният У Фей – най-младият китайски астронавт, изпращан досега в орбита. Двамата бяха включени в програмата през 2020 г., пише БТА.

Командир на екипажа е 48-годишният Чжан Лу, който вече има опит от мисията „Шънчжоу-15" през 2022 г.

Изстреляха китайската космическа мисия „Шънчжоу-21“ Снимка: Екс/ @cgtnafrica

