САЩ дават "Томахоук" на Украйна, ако Тръмп даде заповед

Пентагонът е дал зелена светлина на Белия дом да предостави на Украйна ракети „Томахоук" с голям обсег, след като е преценил, че това няма да се отрази негативно на запасите на САЩ, оставяйки окончателното политическо решение в ръцете на президента Доналд Тръмп, съобщава Си Ен Ен.

По-рано този месец по време на работен обяд с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом Тръмп заяви, че предпочита да не предоставя ракетите на Украйна, защото „не искаме да раздаваме неща, от които се нуждаем, за да защитим страната си".

Съвместният щаб информира Белия дом за своята оценка по-рано този месец, точно преди Тръмп да се срещне със Зеленски, който настоява ракетите да бъдат използвани за по-ефективно нанасяне на удари по нефтени и енергийни съоръжения в дълбоката част на Русия. Ракетата "Томахоук" има обсег от около 1000 мили.

Оценката обнадежди европейските съюзници на САЩ, които смятат, че сега САЩ имат по-малко извинения да не предоставят ракетите, заявиха двама европейски служители. Тръмп също заяви дни преди срещата със Зеленски, че САЩ разполагат с много такива ракети, които биха могли да предоставят на Украйна.

Американските и европейските официални лица бяха изненадани, когато няколко дни по-късно Тръмп драстично промени тона си, като заяви по време на встъпителните си думи на работния обяд в Белия дом със Зеленски, че САЩ „се нуждаят" от ракетите „Томахоук". След това той каза на Зеленски при затворени врата, че САЩ няма да ги предоставят – поне не засега.

Решението на Тръмп дойде ден, след като той разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин, който каза на Тръмп, че ракетите „Томахоук" могат да поразят големи руски градове като Москва и Санкт Петербург – няма да имат значително въздействие на бойното поле, но ще навредят на отношенията между САЩ и Русия.

Тръмп не е отхвърлил напълно ракетите, а администрацията е изготвила планове за бързото им предоставяне на Украйна, ако Тръмп даде такава заповед. Тръмп също така е толкова разочарован от нежеланието на Путин да обмисли сериозно мирни преговори, че миналата седмица одобри нови санкции на САЩ срещу руски петролни компании и отмени – засега – планирана среща с Путин в Будапеща за обсъждане на Украйна.

Макар Пентагонът да не изразява загриженост относно запасите, американските военни все още се колебаят по въпроса как Украйна ще обучава и разгръща ракетите, заявиха официални лица. Все още има няколко оперативни въпроса, които трябва да бъдат решени, за да може Украйна да използва ракетите ефективно, добавиха източниците.

Един от нерешените въпроси е как Украйна ще изстрелва ракетите, ако САЩ й ги предостави. Ракетите "Томахоук" най-често се изстрелват от надводни кораби или подводници, но украинският флот е сериозно изчерпан, така че ракетите вероятно ще трябва да се изстрелват от сушата. Морската пехота и армията са разработили наземни пускови установки, които биха могли да бъдат предоставени на Украйна.

Но дори и САЩ да не искат да предоставят пусковите установки, европейските представители смятат, че Украйна би могла да намери решение. Официален представител посочи, че украинските инженери са успели да разработят решение за използване на предоставените от Великобритания ракети „Сторм Шейд", които първоначално са били проектирани за използване от съвременни самолети на НАТО и е трябвало да бъдат интегрирани в остаряващата флота от изтребители на Украйна от съветската епоха.

В публикация в "Екс" по-рано тази седмица Зеленски заяви, че Украйна се надява да разшири своите възможности за далечен обсег до края на тази година, за да може войната да приключи „при справедливи условия" за страната.

„Глобалните санкции и нашата прецизност практически се синхронизират, за да сложат край на тази война при справедливи условия за Украйна", написа той. „Всички цели за дълбоки удари трябва да бъдат напълно фиксирани до края на годината, включително разширяването на нашия обсег на далечно разстояние."