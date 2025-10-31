Признаха за виновни българите, осквернили мемориала на Холокоста в Париж

Признаха за виновни четиримата българи, осквернили мемориала на Холокоста в Париж, пише France 24. Те бяха осъдени на 31 октомври, на лишаване от свобода от две до четири години, за нанасянето на „червени ръце" върху мемориала през май 2024 г., на фона на подозрения за чужда намеса.

Парижкият наказателен съд, чието решение е в общи линии в съответствие с исканията на прокуратурата, наложи две години затвор на Георги Филипов и Кирил Милушев, представени като изпълнители, четири години на Николай Иванов и три години на Мирчо Ангелов, който е в неизвестност, като последните двама се считат за „мозъците" на операцията.

На всички тях беше наложена и постоянна забрана да се появяват на френска територия.

На 14 май 2024 г. бяха открити около 35 графити на Стената на праведните, пред мемориала, разположен в сърцето на Париж, който има за цел да бъде място за архиви, образование и размисъл, „единственият паметник, посветен на евреите във Франция", както подчерта в четвъртък неговият директор Жак Фредж.

Разследването разкри операция, „която вероятно е част от усилията за дестабилизиране на Франция, организирани от руските разузнавателни служби". То бе ръководено от службата Viginum – отговорна за борбата с чуждестранната кибер намеса – която отбеляза „експлоатацията" на този случай в мрежата "Екс" „от лица, свързани с Русия".

Случаят е част и от други предполагаеми чуждестранни намеси: звезди на Давид, нарисувани в региона на Париж, свински глави, изоставени пред няколко джамии, или ковчези, поставени в подножието на Айфеловата кула.

Но въпреки че случаят с „червените ръце" беше първият от тези опити за дестабилизация, който беше разгледан в съда, той не беше разгледан като нападение, „извършено от името на чужда сила или организация или под чужд контрол", което е утежняващо обстоятелство, което се появи в Наказателния кодекс едва след събитията.

В решението си обаче съдиите сметнаха, че намесата „не е оспорима" и „ясно очевидна", като описаха действие, „координирано от чужбина", „с враждебна цел", за да „разбуни общественото мнение, да натисне върху съществуващите разделения и да фрагментира още повече френското общество".