Почина актьорът Чеки Карио, изиграл ролята на Нострадамус

Почина френско-турският актьор Чеки Карио.

Той е участвал в около 80 филма, сред които "Нострадамус", „Мечката" на Жан-Жак Ано и „Никита" на Люк Бесон, е починал в петък на 72-годишна възраст, съобщи неговата агентка Елизабет Танър пред AFP, цитирана от Le Figaro.

„Валери Керузоре, съпругата му, и децата им с дълбока скръб съобщават за кончината на Чеки Карио, който почина от рак в петък, 31 октомври", се казва в изявление на семейството.

Роден в Истанбул през 1953 г., Чеки Карио става известен на широката публика в края на 80-те години с главната роля в „Мечката", голям успех в кината с близо 9 милиона зрители, където играе ролята на ловец на мечки, обзет от угризения. През 1990 г. актьорът с пронизващ поглед и квадратна челюст продължава успеха си с амбивалентната роля на агента, наемащ Никита, страшната наемна убийца, изиграна от Ан Парийо пред камерата на Люк Бесон.