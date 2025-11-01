ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мовембър: Безплатни урологични прегледи и изследва...

Белият дом въведе ново правило, ограничаващо достъпа на журналисти

Карълайн Левит КАДЪР: Екс/@karolineleavitt

Белият дом нощи обяви ново правило, ограничаващо възможността на акредитираните журналисти да имат свободен достъп до канцеларията на говорителката на Белия дом Карълайн Левит и други високопоставени служители по комуникациите в Западното крило, близо до Овалния кабинет, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикуван снощи меморандум пише, че се забранява на журналистите да влизат в стаята без предварителна уговорка, като се посочва необходимостта да бъде защитена потенциално чувствителна информация. В документа се посочва, че промяната влиза в сила незабавно.

Ходът на Белия дом идва на фона на ограниченията, наложени по-рано този месец на акредитираните репортери в Министерството на отбраната, които накараха десетки журналисти да напуснат офисите си в Пентагона и да върнат акредитациите си, отбелязва Ройтерс.

