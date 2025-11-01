Лукашенко: Блогърът Протасевич е наш агент

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Блогърът Роман Протасевич, който е смятан от беларуската опозиция за жертва на политическо преследване, от години е работил като агент на беларуското разузнаване, заяви президентът на страната Александър Лукашенко, цитиран от ДПА и БТА.

Протасевич заедно с приятелската си, рускинята София Сапега, беше арестуван през май 2021 г., след като полет на „Райънеър“ от Атина за Вилнюс беше принудително отклонен от беларуски изтребител и принуден да кацне в Минск. Заради инцидента, който предизвика международен скандал, на Беларус бяха наложени санкции.

„Протасевич е служител на нашето външно разузнаване“, каза Лукашенко днес на публично събитие, отразено от държавните медии. Той допълни, че блогърът не е опозиционна фигура, а е събирал информация в чужбина, последно – в Гърция.

Протесевич е основател на опозиционния канал в Телеграм „Некстия“, който дълго беше смятан за символ на съпротивата срещу Лукашенко. „Некста“ определи изказванията на беларуския президент като „безсмислица“.

В изявления на опозиционния уебсайт „Зеркало“ и за руската държавна новинарска агенция ТАСС обаче Протасевич потвърди твърденията на Лукашенко.

Блогърът беше осъден на осем години затвор в наказателна колония през май 2023 г., но беше освободен по-късно същия месец, след като беше помилван.

Опозиционни фигури спекулираха, че Протасевич може да се е пречупил по време на изтезания, докато е бил в ареста. Веднъж държавната телевизия го показа, облян в сълзи.

Изненадващите изявления на Лукашенко може да са свързани с преговори на Беларус със САЩ за вдигане на санкциите от страна на Вашингтон, коментира ДПА.