Обръщането към ChatGPT по кратък и авторитетен начин може да направи вашия асистент по-ефективен.

Противно на досегашните схващания, грубостта – или дори откровената арогантност – може да направи изкуствения интелект по-ефективен. Но има цена, която трябва да се плати.

Обръщането към ChatGPT по кратък и авторитетен начин може да направи вашия асистент по-резултатен. Това показва проучване, публикувано в arXiv и цитирано от Live Science. Изследователите открили, че изкуственият интелект на OpenAI дава малко по-точни отговори, когато потребителите са хладнокръвно-сърдечни с него. Те обаче предупреждават за потенциално вредните последици от тази практика.

За да проведат експеримента си, учените първо изчистили историята на всеки нов разговор, за да избегнат пристрастност към изследването. След това създали 50 въпроса с избираем отговор, обхващащи математика, история и наука, които групирали в пет различни тона: много учтив, учтив, неутрален, груб и много груб. Тонът бил променян чрез добавяне на различно въведение преди всеки въпрос. Например, много учтивата версия започвала с: „Мога ли да ви помоля за помощ със следващия въпрос?"

Обратно, най-неучтивата версия започвала с: „Знам, че не сте много умен, но опитайте това."

Резултатите показали подобрение на точността, когато тонът станал по-неучтив. Всъщност най-сърдечният тон довел до 80,8% верни отговори, докато въпросите, зададени с откровено неприятен тон, постигнали 84,8%. Авторите на изследването обаче подчертават, че тези резултати трябва да се тълкуват с повишено внимание.

Първо, размерът на извадката е ограничен – приблизително 250 тествани формулировки, което е сравнително малък брой. Освен това, разликата в качеството на отговорите е минимална. И накрая, изследването се фокусира единствено върху въпроси с избираем отговор, без да оценява плавността, логическите разсъждения или съгласуваността на разговора с чатбота.

„Тези резултати не са покана за обида към ChatGPT", поясняват изследователите, подчертавайки риска от влошаване на начина, по който комуникираме с изкуствения интелект. Платформата на OpenAI е изградена с помощта на човешки данни, а начинът, по който взаимодействаме с нея, влияе върху нейната база и следователно върху бъдещите ѝ отговори.

Следователно систематичното използване на обиден тон във взаимодействието с изкуствения интелект би могло да създаде вредни комуникационни норми за всички потребители. Целта на изследването е по-скоро да привлече внимание към факта, че моделите с изкуствен интелект са чувствителни към формулировката на въпросите – тоест към тона и изразите, използвани от човека – което може осезаемо да повлияе на резултатите им, съобщи БГНЕС.