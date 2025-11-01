ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спряха влаковете в Сърбия след сигнал за бомба

Теодора Енчева, БТА

Движението на всички пътнически влакове е спряно. СНИМКА: Pixabay

Компанията „Сърбиявоз" обяви, че движението на всички пътнически влакове е спряно поради анонимен сигнал за поставени взривни устройства във всички влакове и жп линии, предават местните медии.

В изявлението се посочва, че „Сърбиявоз" интензивно сътрудничи с Министерството на вътрешните работи на Сърбия за разрешаване на ситуацията.

Анонимният сигнал дойде по-малко от 24 часа преди преди възпоменателното събитие в северния сръбски град Нови Сад, организирано от студенти, което ще отбележи годишнината от смъртта на 16 души при срутването на козирката на жп гарата в града.

Същата ситуация се случи и в навечерието на два големи антиправителствени митинга в Белград заради трагедията в Нови Сад – на 15 март и 28 юни, когато пътническият железопътен трафик беше спрян поради анонимни сигнали за взривни устройства във влакове и на линиите.

Не е установено кой стои зад тези фалшиви съобщения, предава сръбската секция на Радио "Свободна Европа".

