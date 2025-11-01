Откриват Големия египетски музей в Гиза

Египет събира лидери от цял свят за откриването на Големия египетски музей. Сред тях е и българският президент Румен Радев.

Дългоочакваното официално откриване на Големия египетски музей в Гиза ще се състои днес с участието на високопоставени делегации от 79 държави и представители на няколко международни организации. По покана на президента на Египет Абдел Фатах ас Сиси на церемонията ще присъства българският държавен глава Румен Радев, придружен от съпругата си Десислава Радева.

"Послание за мир" е заглавието на фееричния спектакъл, който ще ознаменува откриването на музея с музика на композитора Хишам Назих под палката на именития египетски диригент Найер Наги.

Церемонията, замислена като международно честване на древноегипетската цивилизация, ще може да бъде гледана на живо в платформата ТикТок. Излъчването е планирано да започне в 18 часа местно време, а концертът-спектакъл в 19:30 часа. Общо около пет хиляди артефакта ще бъдат показани за първи път на едно място от откриването им в Долината на царете през 1922 г., съобщава БНР.