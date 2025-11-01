ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Канадският премиер се е извинил на Тръмп за рекламата с монтирано изказване на Рейгън

Министър-председателят на Канада Марк Карни КАДЪР: Фейсбук/Mark Carney

Канадският премиер Марк Карни заяви днес, че се е извинил на президента на САЩ Доналд Тръмп за насочената към американската общественост политическа реклама, която предизвика гнева на Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Рекламата, поръчана от консервативния премиер на провинция Онтарио Дъг Форд, използва откъс от изказване на иконата на американските консерватори и бивш президент Роналд Рейгън, в което той казва, че митата водят до търговски войни и до икономическа катастрофа.

В отговор Тръмп обяви, че увеличава митата върху стоките от Канада и Вашингтон също така прекрати търговските преговори с Канада.

