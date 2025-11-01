ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бившият кмет на Одеса Труханов е под домашен арест

Генадий Труханов СНИМКА: Facebook/Геннадий Труханов

Украински съд в петък наложи на бившия кмет на Одеса Генадий Труханов мярка за неотклонение домашен арест, след като той беше лишен от украинско гражданство от президента Володимир Зеленски преди няколко дни, съобщи ДПА, като се позовава на украинската обществена телевизия Суспилне.

Мотивите за съдебните действия срещу Труханов са обвиненията, че той не е осигурил достатъчна защита на града срещу наводнения. На 30 септември Одеса беше засегната от тежко наводнение, което отне живота на десет души. Труханов отрича обвиненията и твърди, че те са политически мотивирани, предава БТА.

По-рано Зеленски отне украинското гражданство на дългогодишния кмет на Одеса заради твърдения, че той има руски паспорт. Труханов отрича тези обвинения, но отнемането на гражданството му го отстрани и от кметския пост.

След отстраняването на Труханов президентът постави Одеса под военно управление начело с бригаден генерал Серхий Лисак.

