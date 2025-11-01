ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Село между Пловдив и Хасково заринато с тикви, кол...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21626034 www.24chasa.bg

Израел върна телата на 30 загинали палестинци

720
Хамас“ върна неидентифицираните останки на трима души.

Израел върна в петък телата на 30 палестинци и ги предаде на здравните власти в Газа, съобщи Асошиейтед прес. Останките бяха върнати в замяна на телата на двама израелски заложници, които бяха върнати от палестинската групировка „Хамас" по-рано.

Този напредък, макар и малък, беше отбелязан въпреки израелските удари в Газа, при които загинаха над 100 души в отговор на убийството на израелски войник, предава БТА.

Телата на 30-те палестинци са били прехвърлени в Газа с посредничеството на Червения кръст. Връщането на останките беше потвърдено от лекар в болницата „Насър" в град Хан Юнис в южната част на ивицата.

Идентификацията им обаче е затруднена, защото местните здравни власти нямат комплекти за ДНК анализ.

Общо досега от Израел са върнати останките на 225 палестинци, от които една 75 са идентифицирани от семействата им, казва здравното министерство в Газа.

Късно в петък Червеният кръст съобщи, че е прехвърлил неидентифицираните останки на трима души в Израел. Телата обаче все още се изследват и може и да не принадлежат на израелски заложници, каза израелски военен представител.

От началото на примирието досега „Хамас" е предал телата на 17 израелски заложници, а 11 все още са в Газа и трябва да бъдат върнати по силата на споразумението.

Хамас“ върна неидентифицираните останки на трима души.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета