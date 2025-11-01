Южна Корея обеща да продължи с опитите си за сближаване със Северна Корея

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Южнокорейският президент И Дже-мьон заяви, че иска да продължи политиката на сближаване със Северна Корея въпреки редовните демонстрации на враждебност от страна на Пхенян, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Предприемаме активни стъпки за изграждане на доверие и за да се почувства Северна Корея по-сигурна", заяви днес южнокорейският президент по време на пресконференция след срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в град Гьонгджу.

Откакто встъпи в длъжност през юни, южнокорейският президент направи няколко опита да започне диалог със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, които обаче бяха отхвърлени.

Пхенян многократно е наричал Южна Корея свой основен враг и миналата година записа тази дефиниция в севернокорейската конституция.

Ким казва, че не се интересува от диалог с Южна Корея, независимо кое правителство е на власт.