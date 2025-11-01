Обявиха въздушна тревога в Одеса и областта, има заплаха от ракетна атака

В украинския черноморски град Одеса и в областта е обявена въздушна тревога, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението "Телеграм", предава БТА.

Има опасност от атака с балистични ракети и дронове от акваторията на Черно море, информираха местните канали в "Телеграм".

Регионалните власти призовават гражданите да се укрият в бомбоубежища.

По повод честванията на Деня на бесарабските българи и народните будители в момента в Одеса се намира българска делегация в състав: Росица Кирова, народен представител и председател на параламентарната комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество, Ашот Казарян, заместник-министър на културата, Кирил Вълчев, генерален директор на БТА, Илия Луков, български изпълнител.

По инициативата на БТА и с подкрепа за организацията от Генералното консулство в Одеса, в Болград и с. Василевка се състояха концерти на българския изпълнител Илия Луков и талантите на бесарабските българи в Украйна на 30 и 31 октомври.

Днес, на 1 ноември, в рамките на седмицата на българската култура, в украинския черноморски град ще се състои заключителният концерт под надслов „Илия Луков и талантите на Бесарабия – 30 години песни с любов".

Седмицата на българската култура в Одеса, посветена на Деня на бесарабските българи, започна от 27 октомври и ще продължи до 1 ноември в Одеса и в областта. Организатори на мултикултурното международно събитие са Департаментът за международно сътрудничество, култура и маркетинг към Одеския градски съвет, Генералното консулство на България в Одеса, Българската телеграфна агенция и Одеският градски музикален театър "О. Салик".

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.