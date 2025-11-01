Вижте как светът празнува Хелоуин

Тикви, вещици и писъци – Хелоуин отново превзе света. Вечерта на 31 октомври милиони хора по света облякоха костюми на духове, вещици и чудовища и тръгнаха от врата на врата с познатата реплика „Trick or treat?". Домашните любимци също участваха в честването на празника - кучета с крила на прилепи и котки като малки дяволчета.
Вижте още от най-интересните костюми за празника:
Ratu Kostum Halloween, Heidi Klum Berubah Jadi Medusa Berekor Ular https://t.co/ItmIYZhX3y #Lifestyle— LIPUTAN6 (@liputan6dotcom) November 1, 2025
⚪🟢— Mediterranean Times (@mediterrantimes) November 1, 2025
Heidi Klum drew attention at the Halloween event with her Medusa costume. pic.twitter.com/cifaNwG9PH