Млада жена загина в сблъсък с камион на пътя Велик...

Вижте как светът празнува Хелоуин

Снимка: РОЙТЕРС

Тикви, вещици и писъци – Хелоуин отново превзе света. Вечерта на 31 октомври милиони хора по света облякоха  костюми на духове, вещици и чудовища и тръгнаха от врата на врата с познатата реплика „Trick or treat?".  Домашните любимци също участваха  в честването на празника - кучета с крила на прилепи и котки като малки дяволчета.

Снимка: РОЙТЕРС
Снимка: РОЙТЕРС

           

Снимка: РОЙТЕРС

Снимка: РОЙТЕРС
       

Снимка: РОЙТЕРС

Снимка: РОЙТЕРС

Снимка: РОЙТЕРС

Снимка: РОЙТЕРС

Снимка: РОЙТЕРС
     

Снимка: РОЙТЕРС

Снимка: РОЙТЕРС

Снимка: РОЙТЕРС

Снимка: РОЙТЕРС

Снимка: РОЙТЕРС

Снимка: РОЙТЕРС

Снимка: РОЙТЕРС

Снимка: РОЙТЕРС

