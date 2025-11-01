ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Млада жена загина в сблъсък с камион на пътя Велик...

При блъсканица в индийски храм загинаха девет души

Знамето на Индия СНИМКА: Pixabay

При блъсканица в храм в Южна Индия тази сутрин загинаха най-малко девет души, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Храмът се намира в индийския щат Андхра Прадеш.

Местните власти заявиха, че ще бъде проведено "разследване на трагичния инцидент".

Около 25 хиляди души са се били събрали в храма, който може да побере само около 2000, което довело до блъсканицата.

Индийският премиер Нарендра Моди заяви в социалната мрежа "Екс", че семействата на загиналите ще получат компенсация от по 200 хиляди рупии (2300 щатски долара).

