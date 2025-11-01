ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Конфискуваха активи за 106 млн. евро на Лейди Петрол, която переше пари през България

Виолина Христова, Рим

Анна Бетоци беше осъдена на 11 години и 6 месеца затвор за връзки с мафията

Италианската финансова полиция нанесе решителен удар срещу една от най-обсъжданите фигури на престъпния свят - Анна Бетоци, известна като Лейди Петрол заради бизнес аферите си в тази сфера. След години разследване бяха конфискувани активи за над 106 млн.евро- става въпрос за имения, яхтено пристанище, луксозни автомобили, произведения на изкуството и банкови сметки. Сред тях блести вилата в Порто Ротондо на стойност 70 млн. евро и имение на древния римски път Апия Антика, оценено на 28 млн.евро.

Бетоци е популярна с артистичния псевдоним Ана Бец, с който се подвизава като певица и шоу звезда в миналото. Тя е вдовица на петролния магнат Серджо ди Чезаре и беше арестувана през 2021 г. с други 70 души за измами за над 1 млрд.евро на държавната хазна с помощта на мафията.
Зад фасадата на блясък и богатство на Бетоци се крие стои история, която звучи повече като криминален трилър, отколкото като съдба на бивша поп певица. В края на 90-те години на миналия век тя пее под артистичното име Ана Бец, позира с холивудски усмивки и мечтае за слава. Днес същата жена е осъдена за участие в мафиотска организация, контрабанда на горива и пране на пари през България, Хърватия, Унгария, Румъния.
През 2021 г. Анна е задържана в мащабната операция под кодовото наименование „Петрол Мафие". Разследването разкрива как нейното дружество Max Petroli Italia, по-късно преименувано на Made Petrol Italia, е превърнато в машина за пране на пари на неаполитанската Камора и на калабрийската Ндрангета. Бетоци създава т.нар. бели бензиностанции - това са обекти без марка, които продават дизел и бензин на цени далеч под пазарните. Между 2017 и 2018 г. оборотът на фирмата ѝ скача от 18,6 млн. на 367,7 млн. евро. Това станало чрез системно укриване на ДДС и акцизи, използване на фалшиви фактури и фиктивни компании. В телефонен разговор, подслушан от следователите, тя казва на сестра си с почти хладнокръвно самодоволство: „Аз зад това имам Камората."

През 2021 г. Бетоци е спряна от финансовата полиция на границата с Франция във Вентимиля, зад волана на своя „Ролс Ройс", на път към Кан. До нея имало кутия за ботуши, в която се намирали 300 хил. евро в брой.
Според обвинението тя не само е управлявала нелегалния бизнес, а е и продължила да го координира зад кулисите, дори след като формално е предала компанията на дъщеря си Вирджиния Ди Чезаре, тогава едва на 27 години.

През февруари 2025 г. Касационният съд потвърди издадените преди това присъди и възстанови квалификацията „дейност в полза на мафиотска организация". Анна Бетоци е осъдена окончателно на 11 години и 6 месеца затвор, дъщеря й Вирджиния Ди Чезаре - на 8 години, Филипо Мария Бетоци - на 6 години и 8 месеца. Според властите едно фамилно предприятие е било превърнато в престъпна корпорация.

Сред конфискуваните предмети сега, освен вилите и банковите сметки, има и мотоциклети Bentley, HarleyDavidson, кола Porsche Cayenne, четири луксозни часовника (три Rolex и един Patek Philippe), гривна „Булгари", редки мебели и дори частна колекция от 24 картини, сред които на Гуерчино и на Гуидо Рени.

В миналото Анна Бетоци беше част от римския елит, гостуваше по светски партита, а някога дори получавала обаждания от самия Силвио Берлускони. „Днес не му отговорих четири пъти... ядосана съм му!", казва тя в запис от 2018 г.

