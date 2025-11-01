ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" към феновете си: БЛОКирай ноември

10-годишно дете почина в двора на училището си в Гърция

Линейка СНИМКА: Pixabay

10-годишно момиче почина в двора на училището си в Гърция в резултат на сърдечен удар, съобщава в. „Катимерини“.

Трагедията е станала вчера по обяд в 10-о основно училище в Аспропиргос в регион Атика. Момичето припаднало в двора на училището, докато обикаляло около баскетболното игрище.

Веднага била повикана линейка, която откарала детето с полицейски ескорт до болница, където лекарите опитвали да я съживят в продължение на повече от 20 минути.

Според първоначалните констатации момичето е получило сърдечен удар.

Министерството на образованието посочи, че по време на инцидента детето не е участвало в занимания по физическо възпитание, а само е обикаляло около баскетболното игрище.

Според информация на министерството в медицинския картон на детето не са посочени здравословни проблеми и то не е имало ограничения за физическа активност,съобщи бТВ.

