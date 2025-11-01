Австрия отчита 4 процента инфлация за октомври

Инфлацията в Австрия остава висока и през октомври на ниво от 4 процента, сочи предварителна оценка на Статистическа служба на страната. В сравнение с предходния месец общото равнище на цените се е повишило с 0,4 процента. По този начин цените в Австрия продължават да растат значително по-бързо, отколкото в другите страни от еврозоната, предава БТА.

И през октомври най-силен фактор за покачването на цените е бил секторът на услугите, където цените са се повишили от 4,6 процента в сравнение с миналата година. При промишлените стоки инфлацията леко е спаднала - от годишен темп от 1,4 през септември до 1,3 процента през октомври. Хранителните продукти, алкохолът и тютюнът също са ускорили растежа си - с 3,9 процента след 3,8 процента през септември.

Особено силно са се повишили цените на енергията, които през октомври бяха с 9,7 процента по-високи в сравнение със същия месец на миналата година. "При електроенергията и газа се наблюдаваше значително повишение на цените в сравнение с миналата година", обясни генералният директор на Статистическата служба на Австрия Мануела Ленк, цитиран от ведомството. По този начин енергията остава един от основните фактори за общото високо инфлационно равнище.

Така наречената основна инфлация, която изключва колебанията в цените на енергията и хранителните продукти, през октомври е била 3,4 процента, след 3,5 процента през предходния месец. Този показател сочи, че развитието на цените във вътрешната икономика - например при услугите и промишлените стоки - бавно губи динамика.

В сравнение с предходната година покупателната способност на потребителите остава под натиск. Според Статистическа служба на Австрия хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ), който се използва за съпоставка на инфлационните тенденции в целия ЕС, също отбелязва ръст от 4,0 процента спрямо октомври 2024 година. На месечна основа ХИПЦ се е повишил с 0,5 процента.