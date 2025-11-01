ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" към феновете си: БЛОКирай ноември

Китай ще предостави изключения за износ на полупроводници във връзка с казуса Nexperia

Снимка: Китайска медийна група

Говорител на Министерството на търговията коментира въпросите, свързани със случая с компанията за полупроводници Nexperia. Той подчерта, че неправомерната намеса на нидерландското правителство във вътрешните дела на частни предприятия е довела до нарушения в глобалните вериги за производство и доставки, съобщи КМГ.

Като отговорна голяма държава, Китай отдава сериозно значение на сигурността и стабилността на вътрешните и международните вериги за производство и доставки. Пекин приветства предприятия, които срещат практическо затруднения, да се обърнат към Министерството на търговията или местните търговски власти. „Ще извършим цялостна оценка на ситуацията и ще предоставим изключения за износ, който отговаря на съответните критерии", заяви говорителят.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

