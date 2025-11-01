Китайският председател даде три предложения за развитие на Азиатско-тихоокеанския регион

На 1 ноември в южнокорейския град Кьонджу се проведе втората фаза на 32-рата неформална среща на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

В своята реч китайският председател Си Дзинпин даде три нови предложения за развитието на региона, посочва КМГ. На първо място той подчерта важността на засилването на цифровото и интелигентното овластяване с цел изграждане на нови предимства в иновациите и развитието. На второ място - да се отстояват принципите на зелено и нисковъглеродно развитие и да се създаде нова парадигма за устойчив растеж. Китайският председател също подчерта колко е важно да се насърчава приобщаващо и споделено развитие, демонстрирайки нов модел на инклузивен икономически подем в региона.

Тази година Южна Корея предложи съвместна инициатива за справяне с демографските промени, която ще спомогне за напредъка на приобщаващото развитие в Азиатско-тихоокеанския регион. Китай ще ускори подобряването на системата си за обслужване на населението, обхващаща цялото население и всички етапи от живота, ще развива енергично „сребърната" икономика, обслужваща възрастните хора, и ще насърчава висококачественото развитие на населението. Китай също така ще насърчава прилагането на инициативи като използването на изкуствен интелект в подкрепа на здравето и благополучието и подобряване на дигиталната грамотност на жените, така че повече съвместни постижения да могат да бъдат от полза за хората от Азиатско-тихоокеанския регион.

Китай е готов да работи с всички страни, за да поддържа концепциите за развитие, свързани с иновации, координация, зелено развитие, откритост и споделяне, и съвместно да изгражда Азиатско-тихоокеанска общност.