ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Два месеца остават до присъединяването на България...

Времето София 21° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21627699 www.24chasa.bg

Районът на Големия залив в Южен Китай генерира една шеста от патентите в страната

КМГ

816
До юни регионът разполага с 817 000 действащи патента за изобретения и над 8,52 млн. регистрирани търговски марки Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Районът на Големия залив Гуандун–Хонконг–Макао затвърждава ролята си като водещ иновационен център, като създава около една шеста от изобретателските патенти и търговските марки в Китай, съобщи КМГ.

До юни регионът разполага с 817 000 действащи патента за изобретения и над 8,52 млн. регистрирани търговски марки, според данни на Националната администрация за интелектуална собственост на Китай (CNIPA). Иновационната сила на района получава и международно признание от редица световни класации. Иновационният клъстер Шънджън–Хонконг–Гуанджоу за първи път оглави глобалната класация на Световната организация за интелектуална собственост, а Макао–Джухай запазва своето място в топ 100 за втора поредна година.

CNIPA прилага целенасочени мерки за подкрепа на висококачественото развитие на региона, включително подготовка на таланти, политическа подкрепа, подобрени публични услуги и създаване на центрове за защита на интелектуалната собственост в ключови индустрии като високотехнологично оборудване, нова енергия и ново поколение информационни технологии.

До юни регионът разполага с 817 000 действащи патента за изобретения и над 8,52 млн. регистрирани търговски марки

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета