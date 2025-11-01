Районът на Големия залив в Южен Китай генерира една шеста от патентите в страната

Районът на Големия залив Гуандун–Хонконг–Макао затвърждава ролята си като водещ иновационен център, като създава около една шеста от изобретателските патенти и търговските марки в Китай, съобщи КМГ.

До юни регионът разполага с 817 000 действащи патента за изобретения и над 8,52 млн. регистрирани търговски марки, според данни на Националната администрация за интелектуална собственост на Китай (CNIPA). Иновационната сила на района получава и международно признание от редица световни класации. Иновационният клъстер Шънджън–Хонконг–Гуанджоу за първи път оглави глобалната класация на Световната организация за интелектуална собственост, а Макао–Джухай запазва своето място в топ 100 за втора поредна година.

CNIPA прилага целенасочени мерки за подкрепа на висококачественото развитие на региона, включително подготовка на таланти, политическа подкрепа, подобрени публични услуги и създаване на центрове за защита на интелектуалната собственост в ключови индустрии като високотехнологично оборудване, нова енергия и ново поколение информационни технологии.