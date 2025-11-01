Си Дзинпин и Ли Дже-мьон обсъдиха бъдещето на двустранните отношения

На 1 ноември председателят на КНР Си Дзинпин се срещна с южнокорейския президент Ли Дже-мьон в музея в Кьонджу.

Си Дзинпин посочи, че Китай отдава голямо значение на отношенията си с Южна Корея и поддържа последователност и стабилност в политиките си, предаде КМГ. Китай изрази готовност да засили комуникацията и сътрудничеството с Южна Корея, да разшири общите интереси и заедно да се работи за справяне с предизвикателствата, с цел стабилно и дългосрочно развитие на стратегическото партньорство. Това ще донесе повече положителна енергия в регионалния мир и развитие.

Си Дзинпин очерта четири основни направления за отваряне на нова страница в двустранните отношения. На първо място ще се търси засилване на стратегическата комуникация за укрепване на взаимното доверие. Ще се задълбочава взаимноизгодното сътрудничество и ще се разширяват споделените интереси. На трето място ще се работи за активизиране на връзките между народите за насърчаване на взаимното разбирателство, а на четвърто – ще се поддържа многостранното сътрудничество за поддържане на мир и развитие в региона.

Ли Дже-мьон заяви, че от установяването на дипломатическите отношения между Южна Корея и Китай взаимноизгодното сътрудничество в различни области непрекъснато се задълбочава, което мощно стимулира икономическото развитие на двете страни. Южна Корея и Китай са съседи, но са и неразделни партньори. Южнокорейската страна придава голямо значение на отношенията с Китай и е готова да работи за насърчаване на по-голямо развитие на двустранното приятелско сътрудничество.