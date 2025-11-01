Пакистан отвори отново границата си с Афганистан за репатриране на бежанци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пакистан днес отвори отново ключов граничен пункт с Афганистан, за да възобнови репатрирането на афганистански бежанци, като по този начин сложи край на продължилото седмици затваряне на границата след смъртоносните сблъсъци двете страни, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Граничният пункт „Торкхам" е отворен отново за репатриране на бежанци, но търговската дейност през границата все още е замразена, заяви официален представител на пакистанското правителство.

Граничният пункт в северозападната пакистанска провинция Хайбер Пахтунхва беше затворен на 11 октомври.

Хиляди бежанци бяха блокирани в импровизирани лагери близо до „Торкхам", както и в центрове за задържане в други части на страната.

Миналия месец между Пакистан и Афганистан избухнаха най-тежките гранични сблъсъци от десетилетия насам заради трансграничния тероризъм. Исламабад обвинява Кабул, че дава подслон на бойци, отговорни за трансгранични атаки. Афганистан отхвърля тези обвинения.

След сблъсъците, в резултат на които бяха убити десетки хора и от двете страни на границата, двете съседни страни се споразумяха за прекратяване на огъня, но не успяха да удължат срока му, когато се срещнаха в Истанбул миналата седмица.

Двете страни все пак се споразумяха да удължат срока на действие на прекратяването на огъня с още една седмица след преговори с посредничеството на Турция и Катар.

Правителството на Пакистан не проявява никаква снизходителност към афганистанските бежанци и нареди затварянето на повече от 50 бежански селища в различни части на страната, в които живеят десетки хиляди хора, посочва ДПА.

Хората, които отдават имоти под наем на афганистански бежанци, също така бяха задължени от местните власти да се регистрират.

Пакистан започна масирана кампания за експулсиране на афганистански бежанци, позовавайки се на повишаване на броя на атаките, за които се предполага, че са извършени от афганистанска територия, и от 2023 г. е репатрирал повече от 1,47 милиона души.