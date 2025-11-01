Конституционният съд на Албания без решение за отстраняването на кмета на Тирана

След седемчасово изслушване в петък съставът на Конституционния съд на Албания се оттегли без окончателно решение по жалбата на кмета на Тирана Ерион Велиай срещу решението за отстраняването му от длъжност през февруари, съобщи албанският информационен портал "Шчиптаря", цитиран от БТА.

Велиай, който е от редиците на управляващата в Албания Социалистическа партия (СП/PS), беше арестуван на 10 февруари в сградата на общината в Тирана по обвинения в корупция и пране на пари и му беше определена мярката за неотклонение "задържане под стража". Той е обвинен в девет случая на пасивна корупция, както и в пране на пари, недеклариране на имущество, злоупотреба с власт и внасяне на незаконни предмети в затвора.

През септември Министерският съвет на Албания прие решение, с което официално отстрани Велиай от длъжност въз основа на албанския Закон за местното самоуправление, който предвижда отстраняване от длъжност на кмет, в случай че той отсъства в продължение на три месеца без прекъсване.

На 29 септември Велиай обжалва пред Конституционния съд на Албания решението за отстраняването си от длъжност, като заяви, че нито е окончателно осъден, нито е отсъствал по своя воля, като подчерта, че липсата му се дължи на обективна невъзможност да изпълнява задълженията си като кмет на Тирана заради определената му мярка за неотклонение.

В началото на октомври президентът на Албания определи 9 ноември за дата на частични местни избори в шест общини в Албания, включително и в Тирана. Няколко дни след това обаче Конституционният съд отмени временно действието на президентския указ в столицата Тирана и насрочи изслушване за 31 октомври.

„Когато вярваш, че си дал всичко за гражданите, биваш уволнен от длъжност. Няма по-голяма обида от тази - тя е още по-сериозна, защото дойде от моите сътрудници, а те дори не благоволиха да ме изслушат", коментира Велиай преди изслушването в петък.