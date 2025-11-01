ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" към феновете си: БЛОКирай ноември

Един загинал, 15 ранени при ракетна атака по украинския град Николаев

Ракетна атака Снимка: pixabay

"Един човек е загинал, 15 души са ранени в резултат на ракетна атака по украинския град Николаев рано сутринта. Сред пострадалите има дете", съобщи председателят на Николаевската областна военна администрация Виталий Ким в приложението Телеграм.

Около 7.20 ч. сутринта руската армия изстреля балистична ракета срещу града, като има нанесени щети по автомобили и бензиностанция, заяви областният управител.

Съгласно последното официално преброяване в Украйна през 2001 г. българската общност в Николаевска област достига 5600 души. По-голямата част от българската общност живеее в квартал Терновка, разположен в чертите на областния украински град Николаев. Броят на българската общност там е близо 5 хиляди души. Първите български преселници основават покрай град Николаев българското селище Терновка през 1802 година, съобщава БТА.

Ракетна атака Снимка: pixabay

