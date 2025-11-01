ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" към феновете си: БЛОКирай ноември

Американски конгресмени искат Андрю Уиндзор да изясни връзките си с Епстийн

Принц Андрю Снимка: Екс/Baptised Atheist

Членове на комисия в американския Конгрес, която разследва случая с покойния финансист Джефри Епстийн, настойчиво призоваха Андрю Маунтбатън Уиндзор да изясни връзките си с Епстийн, предаде днес Би Би Си.

В четвъртък британският крал Чарлз III лиши досегашния принц Андрю от титлите му заради недоволството, свързано с годините на уронващи репутацията му заглавия в пресата, свързани с неговото поведение, съобщава БТА.

Бъкингамският дворец заяви, че мерките са необходими, въпреки че Андрю продължава да отхвърля отправяните срещу него твърдения.

В САЩ лишаването на Андрю от титли доведе до нови призиви за това той да разкрие всичко, което знае за Епстийн, за когото се знае, че е подлагал хора на различни сексуални посегателства. В изявление от четвъртък на Бъкингамския дворец бе изразено съчувствие с жертвите на посегателствата.

Би Би Си съобщи, че най-малко четирима членове на споменатата комисия в Конгреса са отправили нови призиви към Андрю да свидетелства.

Принц Андрю Снимка: Екс/Baptised Atheist

