Италианските власти конфискуваха акции на "Кампари" за 1,3 млрд. евро

Италианската финансовa полиция иззе акции на световната група за алкохолни напитки "Кампари" (Campari) на стойност почти 1,3 милиарда евро (1,5 милиарда долара), предаде ДПА, цитирана от БТА.

Разследващите власти съобщиха днес, че конфискацията е предприета заради обвинения в мащабно укриване на данъци във връзка с операции в чужбина.

Акциите принадлежат на базираната в Люксембург холдингова компания "Лагфин" (Lagfin), която е мажоритарен акционер в "Кампари".

"Кампари" е една от най-известните италиански марки. Освен едноименната напитка, групата има и марки като "Кродино" (Crodino) и "Чинар" (Cynar). Компанията, чието пълно име е "Давиде Кампари-Милано" (Davide Campari-Milano), е основана в Милано през 1860 г. и е кръстена на сина на основателя й.

Разследването на холдинговата компания е било задействано след данъчна проверка в италианския филиал на компанията през 2023-24 година.

Финансовата полиция подозира, че облагаеми капиталови печалби, възникнали при прехвърляне на активи в чужбина, не са били декларирани при предишно сливане. Властите смятат, че над 5 милиарда евро не са били обложени.

Разследващите обвиняват холдинговата компания в подаване на неверни данъчни декларации. Финансовата полиция изчислява, че италианската данъчна администрация е ощетена с над 1,29 милиарда евро – сума, която вече е обезпечена чрез блокиране на обикновените акции на "Давиде Кампари".

Конфискацията е извършена снощи след края на борсовата търговия. "Лагфин" държи 51,8 процента от акциите на "Кампари". Групата в момента е оценявана на над 7 милиарда евро на фондовия пазар.