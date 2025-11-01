Трима загинали и поне 10 ранени след стрелба при кървава вендета на о. Крит

Най-малко трима души са загинали, а поне 10 са ранени при стрелба, свързвана с вендета в селището Воризия, което е близо до град Ираклион на остров Крит, съобщи Би Ти Ви, като се позова на местния вестник „Катимерини".

Смята се, че нападението, което станало в събота, е извършено в отговор на бомбен атентат късно в петък, насочен срещу строяща се къща в района, съобщиха от местната полиция.

Самоделното взривно устройство е детонирало около 23,30 ч., причинявайки значителни щети, но няма пострадали. Рано в събота неидентифицирани въоръжени мъже са открили огън по домове, автомобили и жители. Властите описват случилото се като възможна атака за отмъщение.

Местните медии твърдят, че са изстреляни стотици куршуми и че нападателите били въоръжени с автомати „Калашников". Според местни съобщения сред ранените има няколко деца. Някои са били откарани в болници с лични автомобили и селскостопански превозни средства, тъй като линейките не са могли да стигнат до района поради продължаващата стрелба.

Спешните служби са мобилизирали почти всичките си сили, но полицията все още не е дала разрешение на екипите да влязат в селото, за да вземат останалите ранени.

Властите не са разкрили подробности за жертвите. Също така не е ясно дали е в ход полицейска операция, или дали са задържани заподозрени.

Вражди от типа на вендета, макар и рядко, понякога избухват в селските райони на Крит, където дългогодишните семейни съперничества понякога ескалират в насилие.