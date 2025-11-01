Сръбският патриарх Порфирий отслужи панихида за жертвите на трагедията в Нови Сад

В деня, в който се навършва една година от рухването на козирката на жп гарата в град Нови сад, при което загинаха 16 души, сръбският патриарх Порфирий отслужи панихида за жертвите на трагичния инцидент в храма „Свети Сава" в центъра на Белград, предаде ТАНЮГ, цитирана от БТА.

На панихидата присъстваха още сръбският президент Александър Вучич, председателят на Народната Скупщина на Сърбия Ана Бърнабич, официални лица от Сърбия и Република Сръбска (полуавтономна част от Босна и Херцеговина – бел. ред.), членове на правителството и множество граждани. Голям брой граждани се събраха и пред храма „Свети Сава", за да запалят свещи и да почетат жертвите.

По време на панихидата сръбският патриарх Порфирий каза, че всеки човек трябва да се стреми да бъде по-добър, ако иска да направи нещата по-добри за всички, и се помоли на Бог да упокои душите на загиналите при трагичния инцидент. „Мир, първо, във всеки от нас, а след това мир между нас. Нека Бог ни даде осъзнаването, че се нуждаем един от друг. Нека ни даде чувството, че сме едно цяло и така ще запазим и носим благословията на Свети Сава върху себе си", каза патриарх Порфирий след панихидата.

След края на панихидата сръбският президент Александър Вучич сподели кадри от службата в храма "Свети Сава" в Инстаграм и изрази съболезнованията си към близките на жертвите на инцидента. "Днес е денят, в който, без груби думи или разделение, трябва мълчаливо да се помолим за жертвите. Нека Бог прости душите им и им даде небесното царство", написа Вучич в публикацията си.