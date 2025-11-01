ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нощните ракетни атаки на Русия срещу Украйна миналия месец са били най-много от началото на 2023 година

1208
Миналия месец Русия е изстреляла 270 ракети срещу Украйна СНИМКА: Пиксабей

Русия е изстреляла повече ракети срещу Украйна миналия месец, отколкото през който и да е друг месец от началото на 2023 г., съобщава Франс прес, като се позовава на собствен анализ на украински данни.

Миналия месец Русия е изстреляла 270 ракети срещу Украйна, което е увеличение с 46% в сравнение със септември. АФП базира заключенията си на компилация от ежедневните данни за нападенията, предоставяни от украинските военновъздушни сили.

Съобщава се също, че миналия месец Русия е атакувала Украйна с 5298 дрона с голям обсег - с 6% повече, отколкото през септември.

Руските атаки оставиха десетки хиляди хора без ток. Москва атакува електрическата инфраструктура на Украйна четвърта поредна зима.

Миналия месец украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че иска да сее хаос и да упражнява психологически натиск, като нанася интензивни удари по украинската енергийна инфраструктура.

Както и миналите зими, миналия месец във всички региони на Украйна имаше режим на тока, за да се компенсира за недостига на електричество.

Миналата година Международният наказателен съд в Хага издаде заповеди за арест за висшите руски военни командири заради военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Украйна, пише БТА.

