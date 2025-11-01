Турският външен министър се срещна в Истанбул с членове на политическото бюро на "Хамас"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Външният министър на Турция Хакан Фидан се срещна днес в Истанбул с членове на базираното в Доха политическо бюро на "Хамас", съобщи ТРТ Хабер, позовавайки се на публикация на турското министерство на външните работи в социалните мрежи.

Срещата се провежда преди планираните за понеделник разговори между външните министри на няколко мюсюлмански страни, на които ще бъде обсъдено прекратяването на огъня в Газа и евентуалните последващи стъпки за поддържането му.

Вчера Фидан заяви, че срещата ще събере министри от осемте държави, които се срещнаха с президента на САЩ Доналд Тръмп в Ню Йорк през септември - Турция, Катар, Саудитска Арабия, Египет, Обединените арабски емирства, Йордания, Пакистан и Индонезия, пише БТА.