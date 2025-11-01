Мъже измамиха възрастна жена с над 100 000 евро, представили се за инвеститори в конни надбягвания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германската полиция издирва двама мъже, които са измамили възрастна жена от провинция Северен Рейн-Вестфалия чрез съмнителна сделка.

По думите ѝ те са я завлекли с над 100 000 евро, след което са изчезнали безследно, предава „Билд".

Тъмен костюм, очила, червено-златист луксозен часовник на китката, черна коса, пригладена назад. Това е описанието за около 55-годишем мъж, изглеждащ респектиращо. Неговият спътник - около двайсет години по-възрастен, с бяла брада и черна шапка, има същото излъчване.

И двамата говорели с швейцарски акцент. Пристигнали със скъп, черен автомобил и се представили като чуждестранни инвеститори, които освен всичко друго, с което се занимавали, инвестирали парите си в международни конни надбягвания.

По-рано двамата отправили изкушаващо предложение към възрастната жена - искали да купят нейния състезателен кон. За да финализира сделката обаче, тя трябвало да отиде в Милано, Италия.

Там двамата предложили на богатата германка друга сделка - този път, свързана за злато. Тя трябвало да купи златни кюлчета, които по-късно щели да бъдат откупени от нея. Защо – все още не е установено.

„Но пенсионерката е сключила съмнителната сделка и е купила злато с част от активите си", коментира говорител на полицията.

Когато дошъл моментът на откупуването - на 5 юни 2025 г., тя предала кюлчетата на един от измамниците във фоайето на хотел в Кьолн и получила в замяна торбичка с над 100 000 евро. Парите били опаковани в термосвиваемо фолио на пачки от банкноти от 200 евро, пише bTV.

„Едва в дома на жената член на семейството ѝ установил, че всички те са фалшиви", посочват от полицията.

Разследващите сега издирват двамата измамници с помощта на две скици. По-младият от тях е на около 55 години, около 1,80 метра, слаб, с черна коса, сресана назад. Полицията го описва като човек с „индийски вид". Носел е очила, тъмен костюм, бяла риза и златен часовник.

Съучастникът му е на около 75 години, с бяла коса и гъста брада, висок е около 1,80 метра. Носел е тъмна бейзболна шапка, тъмен костюм и бяла риза с шарки. И двамата са говорели с швейцарски акцент.

Германската полиция призовава, ако някой има каквато и да е информация, да се обади на 0221/2290.