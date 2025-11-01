ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пиян прободе в крака полицай, отзовал се на сигнал...

Сирийският президент се очаква да посети Вашингтон

Ахмед аш Шараа КАДЪР: Екс/@Xshooterrr

Специалният пратеник на Съединените щати за Сирия Том Барак каза днес, че сирийският президент Ахмед аш Шараа се очаква да посети Вашингтон, предаде Ройтерс.

Той изрази надежда, че по време на визитата Сирия ще се присъедини към предвожданата от САЩ коалиция срещу групировката "Ислямска държава". Барак говори в кулоарите на международна конференция по сигурността и геополитиката в Бахрейн.

Президентът на Сирия посети САЩ в края на септември, за да участва в Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Аш Шараа ръководи Сирия, откакто през декември миналата година ислямистката му групировка "Хаят Тахрир аш Шам" свали от власт тогавашния президент Башар Асад. Присъствието му на Общото събрание на ООН бе първото участие на сирийски държавен глава на форума от 1967 г. насам, пише БТА.

