Нигерия ще бори екстремизма, защото Тръмп я вкара в списък от страни, където християнството е застрашено

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нигерийското правителство заяви днес, че ще продължи да се бори срещу екстремизма и каза, че се надява Вашингтон да остане близък съюзник, предаде Ройтерс.

Това става, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп добави западноафриканската държава в списък със страни, които според него са заплаха за християнството.

"Федералното правителство на Нигерия ще продължи да защитава всички граждани независимо от тяхната раса или религия. Подобно на Америка, Нигерия няма друг вариант, освен да приветства многообразието, което е нашата най-голяма сила", каза в изявление Министерството на външните работи.

"Нигерия е богобоязлива държава, която уважава вярата, толерантността, многообразието и приобщаването – в съответствие с основания на правила международен ред", добави то.

Вчера Тръмп обяви, че включва Нигерия, водещ производител на петрол и най-населената страна в Африка, в списъка "Страни, които будят особено безпокойство". В него са добавени държави, които според САЩ нарушават религиозната свобода, като например Китай, Мианма, Северна Корея, Русия и Пакистан.

Президентът републиканец Доналд Тръмп беше добавил Нигерия в този списък по време на първия си мандат в Белия дом, но наследникът му демократ Джо Байдън я премахна през 2021 година.

"Християнството е изправено пред екзистенциална заплаха в Нигерия. Хиляди християни биват убивани. Радикалните ислямисти са отговорни за тези масови убийства", написа Тръмп вчера в публикация в социалните мрежи, без да даде повече подробности.

Като държава, в която живеят над 200 етнически групи, изповядващи християнство, ислям и африкански традиционни религии, Нигерия има дълга история на мирно съжителство и в градовете на страната има както джамии, така и църкви, пише БТА.