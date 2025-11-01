ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дронове бяха забелязани над база на НАТО в Белгия

Над 550 000 сирийци са се завърнали доброволно в родината си от декември 2024 г. до днес

Вътрешният министър на Турция Али Йерликая

Над 550 000 сирийски граждани са се завърнали доброволно от Турция в родината си от декември 2024 г., когато режимът в страната бе сменен, до днес, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая, цитиран от Анадолската агенция.

Завръщането на сирийците от Турция в родината им е улеснено от специална програма, в рамките на която те получават допълнителна административна подкрепа от различни сирийски и турски институции, както и осигуряване на транспорт до турско-сирийската граница, отбелязва медията, пише БТА.

