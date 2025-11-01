ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ига Швьонтек и Елена Рибакина започнаха с победи н...

Дронове бяха забелязани над база на НАТО в Белгия

Дрон Снимка: Twitter

Няколко дрона бяха забелязани над белгийската военна база "Клайне Брьохел", която се ползва от НАТО, предаде ДПА.

"Системата за прехващане работи", написа белгийският министър на отбраната Тео Франкен в "Екс". "В момента текат разследвания."

Той каза, че следващата седмица ще се срещне с полицията, за да анализират заплахата и да предприемат необходимите мерки и да намерят и арестуват операторите на дроновете.

Военната база в Клайне Брьохел в региона Фландрия беше част от годишното военно учение на НАТО през октомври за отбрана на територията на алианса с ядрени оръжия, като в него участваха около 2000 военни.

Според непотвърдена информация тази въздушна база е едно от местата в Европа, където се съхраняват американски ядрени оръжия, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Дрон Снимка: Twitter

