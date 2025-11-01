Дронове бяха забелязани над база на НАТО в Белгия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няколко дрона бяха забелязани над белгийската военна база "Клайне Брьохел", която се ползва от НАТО, предаде ДПА.

"Системата за прехващане работи", написа белгийският министър на отбраната Тео Франкен в "Екс". "В момента текат разследвания."

Той каза, че следващата седмица ще се срещне с полицията, за да анализират заплахата и да предприемат необходимите мерки и да намерят и арестуват операторите на дроновете.

Военната база в Клайне Брьохел в региона Фландрия беше част от годишното военно учение на НАТО през октомври за отбрана на територията на алианса с ядрени оръжия, като в него участваха около 2000 военни.

Според непотвърдена информация тази въздушна база е едно от местата в Европа, където се съхраняват американски ядрени оръжия, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.