Хиляди в Сърбия почетоха годишнината от инцидента на гарата в Нови Сад (Видео, снимки)

Десетки хиляди сърби почитат днес паметта на жертвите на трагедията в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. се срути бетонната козирка на жп гарата и причини смъртта на 16 души.

Река от хора се изля по улиците на града, когато хиляди се поклониха, поднесоха цветя и запалиха свещи пред огражданията на жп гарата, а по лицата на мнозина се стичаха сълзи. СНИМКА: РОЙТЕРС СНИМКА: РОЙТЕРС

"Тъжни сме, няма виновни за тази трагедия, нима е възможно!", каза 25-годишната Ивана Гърбич, която пристигна снощи в Нови Сад пеша от южнобанатския град Вършац.

"Тази година е най-трагичната година в най-новата история на Сърбия, никой не е осъден и вижда се, че режимът се опитва да се предпази, но хората са осъзнати и ще се преборят виновните да бъдат наказани", каза за БТА Никола Миличевич от западния сръбски град Шабац.

В 11.52 ч местно време (12.52 бълг. време) десетки хиляди запазиха 16 минути мълчание в памет на 16-те жертви. Заради "летните" 22 градуса на днешния 1 ноември, вълнението и огромното стълпотворение на хора, няколко души припаднаха.

Никой в Нови Сад не носеше в ръцете си сръбското знаме, тъй като правителството обяви 1 ноември за Ден на национален траур и забрани развяването на националния флаг и разпореди държавните и местните институции да го спуснат наполовина. СНИМКА: РОЙТЕРС СНИМКА: РОЙТЕРС

В Нови Сад граждани се събраха на 16 места, за да отбележат паметта на 16-те жертви, а тези, които не успяха да пристигнат в града, излязоха от колите си на магистралата и останаха прави в мълчание в продължение на 16 минути.

През целия ден студенти, интелектуалци и близки на загиналите изнасяха речи на специално организираните трибуни.

На места в града възникнаха аварии на водопровода, а електричеството в два от факултетите на университета в Нови Сад бе прекъснато без обяснение. СНИМКА: РОЙТЕРС

Местата в хотелите и ресторантите свършиха още вчера, а много сърби пристигнаха в Нови Сад със семействата си и ще останат в града и утре.