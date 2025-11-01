Гледайте грандиозното откриване на Големия египетски музей (На живо, снимки)

За пръв път светът ще види всички известни съкровища на древната цивилизация на едно място

Започна церемонията по откриването на Големия египетски музей в Гиза след две дълги години чакане.

Египет събра лидери от цял свят за събитието - присъстват високопоставени делегации от 79 държави и представители на няколко международни организации. По покана на президента на Египет Абдел Фатах ас Сиси на церемонията присъства българският държавен глава Румен Радев, придружен от съпругата си Десислава Радева.

"Послание за мир" е заглавието на фееричния спектакъл, който ознаменува откриването на музея с музика на композитора Хишам Назих под палката на именития египетски диригент Найер Наги.

Големият египетски музей е дългоочаквано събитие в цял свят. В него е събрана цялата история на най-старата цивилизация в света. Изложени са 100 000 експоната - 20 000 от тях се показват за пръв път пред публика. Досега те са лежали в запечатани хранилища из цял Египет. За пръв път ще бъде показано на едно място и всичко, открито в единствената запазена до наши дне гробница - на Тутанкамон. Съкровищата от нея са разположени на цели 7 дка. Големият египетски музей е близо до големите пирамиди, изгледът към тях е прекрасен Снимка: Ройтерс Пристигат официалните гости за церемонията по откриването на Египетския музей Кадър: Youtube/ DRM News Преоблечени в древни одежди египтяни пред Големия египетски музей Снимка: Ройтерс