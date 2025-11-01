Умишлен взрив разтърси Харвард

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Медицинското училище на Харвард беше разтърсено от умишлен взрив, двама души са забелязани да бягат от мястото на инцидента, пише New York Post.

Рано сутринта в събота в сграда на Медицинското училище на Харвард е избухнал взрив, съобщиха властите.

Неразпознато устройство се е взривило на четвъртия етаж на сградата „Голдънсън" в основния кампус „Лонгуд" на Харвард малко преди 3 часа сутринта, съобщи The Harvard Crimson, позовавайки се на властите.

Според Полицейското управление на Харвардския университет двама души са били видени да бягат от сградата по време на експлозията. Властите смятат, че взривът е бил умишлен.

Пожарната служба на Бостън е определила, че експлозията е била преднамерена, и е извършила проверка на сградата, при която не са открити допълнителни устройства, съобщава Crimson.

Източници, запознати с разследването, че взривното устройство не е било бомба, но са отказали да дадат повече подробности за инцидента.