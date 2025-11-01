Египет откри официално големия музей край пирамидите в Гиза

Президентът Абдел Фатах ас Сиси откри днес Големия египетски музей в присъствието на крале, президенти, правителствени ръководители и други лидери от 79 страни от целия свят, съобщи МЕНА.

Той нарече музея триизмерен образ, отразяващ пътя на щедър народ – създател на цивилизация, който твори слава и се гордее със своята родина. В речта си Сиси подчерта, че именно Египет е първата страна, планирала създаването на цивилизация – мястото, където светът е станал свидетел на раждането на изкуството, мисълта, писмеността и вярата.

Церемонията по откриването на най-големия археологически комплекс в света, разположен край пирамидите в Гиза, бележи кулминацията на проект на стойност над 1 милиард долара, реализиран след близо две десетилетия работа. През последните няколко нощи преди тържественото откриване беше осветена фасадата на музея, разположен на склон с изглед към платото Гиза и пирамидите. Тази сутрин около зданието имаше засилено полицейско присъствие, съобщи АФП.

Строителството на сградата от стъкло и камък, издигната върху площ от половин милион квадратни метра с финансовата и техническата подкрепа на Япония, струва над 1 милиард долара и отне двайсет години колосални усилия, допълни агенцията.

„Всички ние си представяхме и мечтаехме за този проект, питахме се дали наистина ще се осъществи, дали всички ще видим неговото изпълнение и ще присъстваме на този велик ден", заяви по-рано днес премиерът Мостафа Мадбули.

„Идеята за музея се появи преди около трийсет години и след пауза, породена от обстоятелствата, през които премина Египет след 2011 г., по-голямата част от проекта [...] беше реализирана през последните седем–осем години", припомни египетският премиер.

Основната атракция е съкровището на Тутанкамон, открито през 1922 г. в непокътната гробница в Долината на царете в Горен Египет – близо 5000 погребални предмета, събрани за първи път на едно място.

Общо в музея има над 100 000 артефакта, от които половината ще бъдат изложени – най-голямата колекция в света, посветена на една-единствена цивилизация, просъществувала в рамките на 5000 години и 30 династии.

При откриването за широката публика във вторник посетителите ще бъдат посрещнати в огромното фоайе от най-внушителната статуя в музея – 83 тона гранит и 11 метра височина – изобразяваща Рамзес II, фараона, управлявал Египет в продължение на 66 години преди повече от 3000 години.

За разлика от египетския музей, построен в колониалната епоха в центъра на Кайро и днес остарял и занемарен, Големият египетски музей предлага интерактивни галерии, прецизно осветление, изложби с виртуална реалност и дори детски музей.

„Египет ще се превърне в център на египтологията [...] неприемливо е повечето международни конференции да се провеждат извън страната", заяви министърът на туризма Шериф Фатхи пред журналисти.

Египетският туристически сектор – жизненоважен източник на чуждестранна валута и работни места – беше разтърсван многократно през последните петнадесет години – от бунта през 2011 г. до последвалите вълни на безредици и спорадични терористични атаки, отбеляза АФП.

През последните години обаче туризмът показва признаци на възстановяване – 15 милиона посетители са били в Египет през първите девет месеца на 2025 г., като са донесли 12,5 милиарда долара приходи – увеличение с 21 процента спрямо предходната година, пише БТА.