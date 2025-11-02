ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

23 души загинаха при пожар в магазин "За един долар", 11 са с изгаряния

23 души загинаха при пожар в Мексико в магазин "За един долар", 11 са с изгаряния. СНИМКА: РОЙТЕРС

Двайсет и трима души загинаха в пожар в Северозападно Мексико, предаде ДПА, позовавайки се на губернатора на щата Сонора - Алфонсо Дурасо.

Сред загиналите има и деца, допълни Ройтерс, пише БТА.

Огнената стихия се е разразила в магазин "за един долар" от веригата "Валдо" в град Ермосильо, в щата Сонора, уточняват световните агенции

Единайсет души са приети в болница с изгаряния.

Във видеообръщение Дурасо обяви, че е издал заповед за "щателно" разследване, за да се изясни причината за пожара и кой е отговорен за него.

 

